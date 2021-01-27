إنشاء كوبري بالسيدة عائشة يربط صلاح سالم بمحور الحضارات

أحمد جودة - القاهرة - شهد ميدان السيدة عائشة خلال الأسابيع الماضية إزالات للعقارات المتواجدة بمحيط مسجد المسبح الأثري، ومن المقرر أن تستكمل أجهزة حي الخليفة إزالات منطقة عرب اليسار الأيام المقبلة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إنشاء كوبرى بديل لكوبري السيدة عائشة يربط طريق صلاح سالم بمحور الحضارات ويمر وسط المقابر، حيث يبدأ من ميدان السيدة عائشة، وينتهي عند مدخل عين الحياة وبداية كوبرى محور الحضارات بحى الخليفة.

وأضافت محافظة القاهرة، أنه سيتم إزالة عدد من المقابر بمسار الكوبرى، وسيتم نقل المقابر لأماكن بديلة ونقل الرفات للمقابر البديلة بمعرفة أهالى المتوفيين.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه سيتم استكمال إزالة العقارات المحيطة للقلعة خلال أيام، كما سيتم استكمال إزالة عقارات منطقة عرب اليسار بمحيط القلعة، وتسكين السكان بوحدات بديلة، بالإضافة إلى إزالة 7 عقارات تم دهان واجهاتها مؤخرا قريبة من القلعة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنه تم الحرص على عدم استخدام معدات ثقيلة في أعمال الهدم بجوار المباني الأثرية بميدان السيدة عائشة لعدم التأثير على المباني أو التسبب في أي اهتزازات أرضية تؤثر على سلامة المنشآت الأثرية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الآثار والأوقاف، موضحة أن من بين المباني الآثرية مسجد المسبح ومأذنة جلال الدين وقرافة سيدى جلال. وكانت قد انتهت محافظة القاهرة من أعمال إزالة بيوت منطقة السيدة عائشة، وأكدت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من إزالة البيوت والمحلات المتواجدة بمحيط مسجد المسبح الأثرى بميدان السيدة عائشة بحى الخليفة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من اعمال الازالة بشكل نهائى، لافتة إلى أنه تم تسكين ١١٢ أسرة فور الإزالة بحى الاسمرات بوحدات سكنية مجهزة بالمرافق والاثاث.