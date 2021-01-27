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عقب عرضها لفيلم تسجيلي.. رئيس البرلمان لوزيرة الثقافة: أدخلتي علينا البهجة والسرور

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على الفيلم التسجيلي الذي عرضته وزيرة الثقافة، أمام الجلسة العامة.

جاء ذلك عقب عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات وزارة الثقافة من خلال إقامة عددا من المعارض والحفلات والفعاليات الثقافية خلال الفترة الماضية قائلا: نشكر الوزيرة التي أدخلت علينا جو البهجة والسرور الذي نفتقده ونشتاق إليه، متابعا: "حمى الله مصر وشعبها من كل سوء، وأدخل الفرح والسرور على الجميع".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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