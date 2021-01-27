وزيرة الثقافة من البرلمان : قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية متنوعة استفاد منها 253 ألف مواطن

قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.
وأكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، خلال بيانها أمام مجلس النواب، أن وزارة الثقافة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.
إيناس عبدالدايم: أكاديمية الفنون بروما تلعب دورًا فنيًا هامًا
وأوضحت إيناس عبدالدايم، وزيرة اللثقافة، أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورًا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة إتكلم عربى.
وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، نفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.
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