رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار حنفى جبالى.. ويؤكد: تضافر جهود المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى حضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.



لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة قناة السويس

وفي مستهل اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع، التهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوليه مسئولية رئاسة المجلس، قائلاً:" إن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء المجلس الموقر لسيادته"، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس المجلس وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية، بما يصب في صالح البلاد، كما أكد الفريق ربيع، على أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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ومن جانبه، أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ سعادته وأمتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيداً بالمشروعات القومية والتنموية، التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن أداء هيئة قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا حظى باشادات دولية وعالمية وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس في التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية، وأردف رئيس مجلس النواب: "المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي".

