نبذ الفكر المتطرف ... وزيرة الثقافة تتحدث أمام النواب عن قوة مصر الناعمة وإحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بنحو المليار جنية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هي أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، ويشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.

ونوهت فى بيانها أمام مجلس النواب أن برنامج الوزارة يقوم على هذا الأساس وتحقيق هذه الأهداف عبر 7 محاور رئيسة وبالتعاون مع 13 هيئة من هيئات الوزارة بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

وزيرة الثقافة بمجلس النواب

ولفتت إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية، و مكافحة التطرف الفكري، وضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصري من بين هذه المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.

وتطرقت بحديثها نحو ما تقوم به من الوزارة من جهود لتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حق أصيل لجميع المواطنين موضحة أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجياً من خلال القوافل الثقافية تم تنفيذ 28483 برنامج ثقافي استفاد منها 559906 مواطن بتكلفة 676 مليون جنيه.

وأكدت أنه تم تنفيذ عدة برامج هي: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجاً وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.

ولفت إلى أنه تم أيضا تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية: ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.

جهود وزارة الثقافة لنبذ التطرف

وأشارت إلى أنه كما تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.

وقال إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة ، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات

وأكدت أن وزارة الثقافة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية ، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها " ، بالإضافة لمبادرة إتكلم عربي .

وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي نفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية ، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال

كما أصدرت وزارة الثقافة 20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم ، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا

وقالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن خطة التنمية الثقافية تعتمد على 7 برامج ثقافية من أهمها تعزيز القيم الإيجابية ، والعدالة الثقافية ، وتنمية الموهوبين ، والريادة الثقافية ، وتنمية الصناعات الثقافية ، وحماية التراث .

وأشارت إنه تم إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية وتطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة ، موضحة ان التحدي الذي واجه الوزارة هي قلة الاعتماد المالي.

ولفتت إلى انه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس وتم اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل على 40 % .

وأضافت انه تم إسناد المشروعات المتعثرة للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131 % .

وعن المشروعات الجديدة التي نجحت وزارة الثقافة في إنجازها قالت إيناس عبد الدايم أنه تم افتتاح 43 موقع ثقافي جديد في 18 موقع ب 11 محافظة من بينها هيئات قصور الثقافة في طنطا وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ .

كما تم تطوير 7 مسارح مثل المسرح القومي والعرائس والطليعة ، وافتتاح عدد من المتاحف

وعن التطوير الهيكلي للوزارة أكدت أنه تم استحداث هيكل تنظيمي جديد تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية ، وتم تطبيق 1378 برنامج لتنمية وتدريب العاملين وتأهيلهم

وأشارت عبد الدايم لبرنامج التحول الرقمي ، حيث تم تحويل 5 ألاف كتاب ، و100 مخطوط تاريخي ، وخرائط نادرة

كما أن الوزارة أطلقت مبادرة الثقافة بين يديك وهي مبادرة جاءت متزامنة مع جائحة كورنا لتوفير الثقافة في ظل الإجراءات الاحترازية .

وفي برنامج القيم الايجابية أكدت عبد الدايم أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج لغرس قيم المواطنة وقبول الأخر

وعن نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف كشفت عبد الدايم أن الوزارة نفذت عدد كبير من البرامج بتكلفة 96 مليون جنيه شمل 67 نشاطا من بينها إعادة الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية.

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.

وبشأن جهود نبذ التطرف الفكرى، قالت أنه كان في مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاط متنوع بتكلفة 96 مليون جنية مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية والصالونات الثقافية وغيرها موذلك في إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف.

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعية في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأه الحدودية.