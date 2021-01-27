عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

بطولة كأس العالم لكرة اليد2021-أرشيفية
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العالم لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.
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بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد بنسختها الـ 27 رجال، انطلقت في 13 يناير الجاري، بمصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأُقيمت البطولة من دون جمهور كإجراء احترازي للحد من إصابات كورونا، وتمتد البطولة حتى يوم 31 من الشهر نفسه.
وزارة الصحة تتابع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد
وكانت وزارة الصحة والسكان تلتزم بعدد من الإجراءات الوقائية بشكل يومي ومنها إجراء المسحة لكل الفرق الرياضية والمشاركين في البطولة، كما تقوم الوزارة بتعقيم أماكن إقامة اللاعبين والمناطق المتواجدين بها لتجنب إصابة أي فرد من المتواجدين.
وكان الحفل الافتتاحي للبطولة بدأ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين، وفاز منتخب مصر على منتخب تشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة بنتيجة 35-29.
وفي سياق متصل نستعرض جدول مبارات كأس العالم لكرة اليد، بعد صعود 8 منتخبات لدور الثمانية فى كأس العالم لكرة اليد وهي الدنمارك ومصر والسويد وقطر واسبانيا والنرويج وفرنسا والمجر وذلك فى مونديال كرة اليد 2021.فيما فازت منتخبات الدنمارك على كرواتيا، وقطر على الأرجنتين، واسبانيا على المجر، وتونس على أنجولا، واليابان على البحرين، والبرازيل على أوروجواي، والكونغو على كاب فيردي، كما تعادل منتخب بولندا مع ألمانيا.
جدول مبارات كأس العالم لكرة اليد فى دور الثمانية
الدنمارك × مصر | الأربعاء 27 يناير الساعة 6.30 مساءًا فى استاد القاهرة
السويد × قطر | الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى استاد القاهرة
اسبانيا × النرويج | الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءً فى العاصمة الإدارية الجديدة
فرنسا × المجر | الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى 6 أكتوبر
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