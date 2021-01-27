عبدالله زين ينتقد غياب الثقافة المصرية عن الساحة الإفريقية

انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب دور مصر الثقافي في الدول العربية والإفريقية، متسائلا:" هل تركنا أفريقيا لغزو فكرى ضد الدولة المصرية؟

محمد عبدالله زين: لابد من عودة مصر رائدة فى الفكر والثقافة



وحذر زين الدين، من تغلغل أعداء مصر في القارة السمراء، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارة المعنية وفي مقدمتهم وزارة الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية في الداخل والخارج. وشدد عضو مجلس النواب، محمد عبدالله زين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، على ضرورة أن تعود مصر رائدة في الفكر والثقافة لتدافع عن مصر.وحذر زين الدين، من تغلغل أعداء مصر في القارة السمراء، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارة المعنية وفي مقدمتهم وزارة الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية في الداخل والخارج. وقال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب:" وزارة الثقافة دورها غير فعال في استغلال طاقات الشباب، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة، لاسيما في ظل انتشار الأفكار المتطرقة.

وأشار عضو مجلس النواب، محمد زين الدين، إلى أن مركز ثقافة إدكو بمحافظة البحيرة، مخصص له قطعة أرض من سنوات ولم يتم إنشاءه حتى الآن، على الرغم من أن قصر الثقافة القائم "أوضة وصالة"، متسائلا: هل قصر ثقافة بهذا الشكل ينمي فكر شباب؟

وجاء ذلك عقب كلمة وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، الذى استعرضت مجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وأهم الفعاليا المقدمة.