رسميا.. الأزهر يعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

صدق مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، فى اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات القاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، محمد المحرصاوى، على أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية.

مجلس الجامعة يؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وشدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وشدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.



رئيس جامعة الأزهر يوضح لتحيا مصر مصير امتحانات نصف العام

كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، موقف امتحانات نصف العام الدراسي بكليات القاهرة والأقاليم.

وقال المحرصاوي في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه أصدر توجيهات لعمداء الكليات بضرورة تجهيز الجداول ووضعها بالكليات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم ستعقد بعد إجازة نصف العام مباشرة بشكلها التقليدي، مع الحرص على عدم حدوث أي تكدسات بالكليات أو الحرم الجامعي.

ولفت المحرصاوي إلى أنه تم التنبيه على الكليات بوضع جدول امتحانات مناسب يتضمن مادتين أسبوعيا، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه تم استكمال امتحانات طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات طب الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه اليوم، عقد امتحانات نصف العام بعد انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.