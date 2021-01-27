وشدد زين الدين فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، على ضرورة أن تعود مصر رائدة فى الفكرة والثقافة لتدافع عن مصر.
وحذر زين الدين من تغلغل أعداء مصر فى القارة السمراء، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارة المعنية وفى مقدمتهم وزارة الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية فى الداخل والخارج.
وقال محمد عبد الله زين الدين: "وزارة الثقافة دورها غير فعال فى استغلال طاقات الشباب، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة، لاسيما فى ظل انتشار الأفكار المتطرقة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مركز ثقافة إدكو بمحافظة البحيرة، مخصص له قطعة أرض من سنوات ولم يتم إنشاءه حتى الآن، على الرغم من أن قصر الثقافة القائم "أوضة وصالة"، متسائلا: "هل قصر ثقافة بهذا الشكل ينمى فكر شباب؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يحذر من تغلغل «أعداء مصر» بإفريقيا ثقافيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.