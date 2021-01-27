صور- صناع الخير تطلق «حماية» لدعم المتضررين من كورونا فى جنوب سيناء

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وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف أهالينا فى المحافظات الحدودية تأكيداً على وصول خدمات المجمتع المدنى لهم واستمراراً لنهج "صناع الخير" فى وصول أنشطة المؤسسة لكل مصرى على أرض مصر من خلال فريق عمل المؤسسة المنتشر فى أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن دعم المصرف للمرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف المحافظات الحدودية ودعم الأهالى فى جنوب سيناء بشكل خاص يأتى استمراراً للجهود التى قدمها المصرف فى دعم أهالي سيناء الحبيبة، حيث نجح المصرف فى تقديم مساعدات موسمية متعددة من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء وتقديم دعم نوعى لبعض الأنشطة الخيرية فى مناطق سانت كاترين والوداين بجنوب سيناء.
وأوضحت جيهان أبوحسين، مدير قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد، أن مبادرة "حماية" انطلقت فى جنوب سيناء لتوزيع حقائب وقاية من فيروس كورونا للشرائح الأكثر احتكاكاً بالجماهير منها عمال النظافة، لافتة إلى أن التوزيع تم بداية من مراكز رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين، وسيستمر التوزيع ليصل إلى طور سيناء.
وأشارت إلى أن أنشطة مبادرة "حماية" داخل جنوب سيناء تتضمن أيضاً توزيع بطاطين الشتاء على المناطق الأشد برودة على مستوى الجمهورية فى وديان سانت كاترين، ومنها مناطق الملقاه والرسيس وأبو صيلة والراحة والسعال والمرة والإسباعية بسانت كاترين.
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