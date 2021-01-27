فيديو.. القوات المسلحة تواصل خطتها للتطهير والتعقيم

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو جديدًا لأعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها قواتنا المسلحة. وانتشرت سيارات التعقيم التابعة للقوات المسلحة لاستكمال تعقيم وتطهير المقرات الحكومية والمستشفيات من فيروس كورونا المستجد.

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