النيابة الإدارية تساهم بـ3 ملايين جنيه لتطوير الريف المصرى 

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة صباح اليوم على المساهمة بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدا أن ذلك يأتى دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإيمانا من النيابة الإدارية رئيسا وأعضاء بالأهمية البالغة التى ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصرى بصفة عامة، ولأهلنا القاطنين بريف مصر بصفة خاصة. ولفت إلى ضرورة تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها فى إطار يعلوه شعار: "توفير سبل الحياة الكريمة لكل المصريين" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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