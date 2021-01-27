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برلمانى: تدخلات الكونجرس الأمريكى فى شؤون مصر مرفوضة

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رانيا ربيع 2021-01-27 14:14 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استنكر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تدخل الكونجرس الأمريكى فى الشأن الداخلى للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لها تاريخ متأصل وراسخ فى دول العالم أجمع، ولم يعد مقبولًا متاجرة بعض النواب والكونجرس الأمريكى ببعض المصطلحات السياسية.

وأكد "أمين"، فى بيان له، أن كل الأمور التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية شؤون داخلية بشكل بحت، فلا يجوز لأى نائب أو مؤسسة نيابية فى العالم التدخل فيها، متسائلا: هل يجوز للكونجرس مثلا المطالبة بإخلاء سبيل أمريكى محكوم عليه؟ أو أحد المتهمين باقتحام الكونجرس نظرًا لأنه كان بيعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خالية من المتعقلين السياسيين، ولكن يوجد متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع للقضاء المصرى وهو مستقل لا ينظر ولا يخضع لأى اعتبارات سياسية عبر مر الزمان،متسائلا عن مدى تنفيذ الكونجرس ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ على سبيل المثال؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن أى تدخل لأعضاء برلمان أى دوله فى الشأن الداخلى مرفوض، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشه لأى موضوع يوجد مجلسى النواب والشيوخ (المعبرين عن الشعب المصري)، لافتة إلى أنه لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات مثلما أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصرى لا يجوز لهم مخاطبة حكوماتهم أو رئيسهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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