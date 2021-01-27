برلمانى: تدخلات الكونجرس الأمريكى فى شؤون مصر مرفوضة

وأكد "أمين"، فى بيان له، أن كل الأمور التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية شؤون داخلية بشكل بحت، فلا يجوز لأى نائب أو مؤسسة نيابية فى العالم التدخل فيها، متسائلا: هل يجوز للكونجرس مثلا المطالبة بإخلاء سبيل أمريكى محكوم عليه؟ أو أحد المتهمين باقتحام الكونجرس نظرًا لأنه كان بيعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خالية من المتعقلين السياسيين، ولكن يوجد متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع للقضاء المصرى وهو مستقل لا ينظر ولا يخضع لأى اعتبارات سياسية عبر مر الزمان،متسائلا عن مدى تنفيذ الكونجرس ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ على سبيل المثال؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن أى تدخل لأعضاء برلمان أى دوله فى الشأن الداخلى مرفوض، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشه لأى موضوع يوجد مجلسى النواب والشيوخ (المعبرين عن الشعب المصري)، لافتة إلى أنه لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات مثلما أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصرى لا يجوز لهم مخاطبة حكوماتهم أو رئيسهم.
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