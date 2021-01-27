صور.. جامعة الأزهر: امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب إجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - صدق مجلس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء فى اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتى تنتهى يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل.





وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن مدة الامتحانات لن تزيد عن 3 أسابيع، وحسب ظروف كل كلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التى من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبى الجامعة وسلامتهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما شدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى، حفاظًا على سلامة الجميع.

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