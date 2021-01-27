انتقادات برلمانية لوزيرة الثقافة بسبب تراجع أداء السينما والسيرك والمتاحف

جدة - نرمين السيد - وجه عدد من النواب انتقادات إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مؤكدين أن دور الوزارة غاب عنه الاهتمام بالشأن الخارجى، وعدم الوصول بأنشطة الوزراة إلى الريف وتراجع مستوى السينما المصرية والمتاحف المصرية.





جاء ذلك خلال كلمات النواب للتعقيب على بيان وزيرة الثقافة، عن أداء وزاتها خلال العامين الماضيين، بالجلسة العامة للبرلمان، برىٔاسة المستشار حنفى جبالى.

وقال الناىٔب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، "للأسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشأن الخارجى خصوصًا على المستوى الإفريقى، وأيضًا دور السينما تراجع دورها، كما أن المهرجانات السينماىٔية التى تكلف الدولة مبالغ طاىٔلة أين نحن من مهرجانات دولية مثل مهرجان كان".

وتابع وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: "السيرك القومى، للأسف لا نهتم به وهو يعد ثروة قومية، خصوصًا أن لدينا مواهب كبيرة فى السيرك القومى.. أيضًا المتاحف الفنية تراجع دورها خلال الفترة الأخيرة".

من جانبه، قال الناىٔب محمد أبو هميلة، "العقل الذى لا يملأه فكر وثقافة يكون فرصة لملأه بفكر التطرف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن الوزراة لا تؤدى دورها على الوجه الأكمل خصوصًا فى الريف.

وتساءل الناىٔب احمد حمدى خطاب، عن دور الوزارة فى مواجهة انتشار ظواهر مثل الالحاد والشذوذ والمخدرات والانتحار، موضحًا أن الثقافة والفكر يكون بمثابة طوق نجاه من تلك الظواهر الغريبة علينا.