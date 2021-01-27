جاء ذلك خلال كلمات النواب للتعقيب على بيان وزيرة الثقافة، عن أداء وزاتها خلال العامين الماضيين، بالجلسة العامة للبرلمان، برىٔاسة المستشار حنفى جبالى.
وقال الناىٔب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، "للأسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشأن الخارجى خصوصًا على المستوى الإفريقى، وأيضًا دور السينما تراجع دورها، كما أن المهرجانات السينماىٔية التى تكلف الدولة مبالغ طاىٔلة أين نحن من مهرجانات دولية مثل مهرجان كان".
وتابع وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: "السيرك القومى، للأسف لا نهتم به وهو يعد ثروة قومية، خصوصًا أن لدينا مواهب كبيرة فى السيرك القومى.. أيضًا المتاحف الفنية تراجع دورها خلال الفترة الأخيرة".
من جانبه، قال الناىٔب محمد أبو هميلة، "العقل الذى لا يملأه فكر وثقافة يكون فرصة لملأه بفكر التطرف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن الوزراة لا تؤدى دورها على الوجه الأكمل خصوصًا فى الريف.
وتساءل الناىٔب احمد حمدى خطاب، عن دور الوزارة فى مواجهة انتشار ظواهر مثل الالحاد والشذوذ والمخدرات والانتحار، موضحًا أن الثقافة والفكر يكون بمثابة طوق نجاه من تلك الظواهر الغريبة علينا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتقادات برلمانية لوزيرة الثقافة بسبب تراجع أداء السينما والسيرك والمتاحف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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