إيناس عبد الدايم: تصنيع 6 مسارح متنقلة بالتعاون مع الإنتاج الحربي للوصول...

أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أهمية مشروع المسارح المتنقلة بما يحقق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع الوطن، ومنها القرى والنجوع سعيًا لتنمية الموهوبين وإعداد سجل لهم لاستغلال طاقاتهم.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.
وقالت "عبد الدايم" إنه تم تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، جرى توزيعها على 6 أقاليم، لافتة إلى أن خطة التشغيل تستهدف الوصول للقرى والنجوع لتقديم الخدمة الثقافية، فضلا عن المكتبات المتنقلة وورش الحكي، لتقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل القري والنجوع.
ونوهت الوزيرة، في كلمتها، إلى مبادرة اكتشاف المواهب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب المحافظات ورعاية النوابغ لتحقيق منظومة قيم ثقافية إيجابية، فضلا عن احترام التنوع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التصور العام، وتشمل مسابقات في مجالات الرواية والشعر والرسم والتصوير، ومسابقة التمثيل والغناء، ومسابقة العزف.
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