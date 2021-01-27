وزيرة الصحة: 527 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

وأضاف "مجاهد" أن وكلاء الوزارة بمحافظات(القليوبية، بورسعيد، الفيوم) تقدموا الصفوف الأمامية للأطقم الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن مشاركة عدد من وكلاء الوزارة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة.
وأشار "مجاهد" إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة، مؤكدًا أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد تكون اختيارية وبالمجان.
ومن جانبهم، وجه الأطقم الطبية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديره لجهودهم في التصدى لفيروس كورونا المستجد وحرصه على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، كما ثمنوا قيام وزيرة الصحة والسكان بالمشاركة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة مما كان بمثابة رسالة طمأنينة لهم.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.
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