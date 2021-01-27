نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للشئون الإسلامية" يعقد صالونه الثقافي غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالونه الثقافي تحت عنوان: "الإعلام والأمن القومي" في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس يشارك فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد.

وكانت قد عقدت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021م تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.