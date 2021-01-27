نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن لكل أمة رجالها، ولكل عصر رجاله، ولكل وطن رجاله الشرفاء وأبناؤه الأوفياء.

وأضاف الوزير في بيان له، إن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، فالحفاظ على الوطن أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها، وهي: الدين والوطن والنفس والمال والعرض والعقل، ذلك أن الدين لابد له من وطن يحمله ويحتضنه ويحميه.

وأوضح: عند الحديث عن التضحية في سبيل الوطن نذكر بكل اعتزاز وتقدير تضحيات أبناء ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ممن ضحوا بدمائهم من الشهداء أو ممن هم ساهرون على أمن الوطن وأمانه يضحون براحتهم ساهرين على أمنه، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): “عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله”.

وأكمل: تحية واجبة لأطباء مصر العظماء ومعاونيهم ومساعديهم من الممرضين والممرضات وسائر الطواقم الطبية المعاونة الساهرين على ثغر آخر من ثغور هذا الوطن يمسحون آلام المرضى والمكروبين، ولا سيما في مواجهة انتشار فيروس كورنا في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله.

وأكمل: تحية لكل عامل وصانع وزارع يكد ويتعب في عزة وشرف، تحية لكل إمام مخلص لعمله ورسالته، وكل معلم مخلص لمهنته ورسالته، وكل صاحب مهنة مخلص لها، فالعمل شرف، وخير الناس من يأكل من عمل يده، ولا يكون عالة ولا كلا على الآخرين، فاليد العليا خير من اليد السفلى.