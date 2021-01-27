نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة أمام النواب: الوزارة تعمل على استعادة دور مصر الريادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، أن الوزارة تعمل على استعادة دور مصر الريادي، من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية، مؤكدة أن الوزارة نجحت في المشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية ونشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأشارت عبد الدايم أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "اتكلم عربي"، لافته إلى مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين".

وأشارت إلى أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي قامت الوزارة بتنفيذ 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.