الزراعة: تمويل جديد لمشروع البتلو بقيمة 50.5 مليون جنيه

كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل جديد لمشروع البتلو بقيمة 50.5 مليون جنيه.

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المشروع القومي للبتلو: 3 مليار و300 مليون جنيه لـ 20 مستفيد

وأوضح الصياد أن هذا المشروع سوف يستفيد منه 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا، سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالي 3 مليار وثلاثمائة مليون جنيه لحوالي 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالي 224 ألف رأس ماشية.

تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من مشروع البتلو

كما كلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية، بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر مناسب للمستهلك

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة:"أن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، فضلًا عن توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي، أو أسعار اللحوم الحمراء.

وتابع سليمان أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي "2020"، يمثل حوالي 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 ، وحتى الآن، وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

طرق التقديم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو

يذكر أنه يمكنك التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).