حقيقة واقعة التعدي على طالبتان بإستخدام "كلب"

انتشر مقطع فيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشاجرة بين فتاتين بمحافظة القليوبية، ليظهر في الفيديو كلب وصاحبه ليظل ينبح صوبهم، ومن ثم تداول المواطنين الفيديو تحت عنوان التعدى على فتيات بالقليوبية بإستخدام "كلب"، ما أثار غضب العديد من المواطنين.
كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التعدى على فتيات بالقليوبية بإستخدام "كلب".
وزارة الداخلية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة بين فتاتين بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية ، وظهر خلال المقطع شخص مصطحبًا "كلب" يقوم بالنباح صوبهم.
بالفحص تبين حدوث تشابك بالأيدى بين كلٍ من (طالبتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة بنها) إثر مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدى ، وتدخل عدد من صديقاتهما للفض بينهما، وتوقف عدد من المارة لإستطلاع الأمر دون تدخل أياً منهم ، وأثناء ذلك تصادف مرور (أحد الأشخاص) ، وبصحبته كلب يقوم بتربيته ، قام بالنباح صوبهم من مشهد التشابك دون التعدى عليهم ، ولم يرد ثمة بلاغات بهذا الشأن.
تم إستدعاء سالفى الذكر ، وحضروا بصحبه أهليتهم وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، ونفى الفتيات حدوث أى تعدى عليهم من المتواجدين أثناء المشادة.
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