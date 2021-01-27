حقيقة واقعة التعدي على طالبتان بإستخدام "كلب"

انتشر مقطع فيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشاجرة بين فتاتين بمحافظة القليوبية، ليظهر في الفيديو كلب وصاحبه ليظل ينبح صوبهم، ومن ثم تداول المواطنين الفيديو تحت عنوان التعدى على فتيات بالقليوبية بإستخدام "كلب"، ما أثار غضب العديد من المواطنين.

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التعدى على فتيات بالقليوبية بإستخدام "كلب".

وزارة الداخلية