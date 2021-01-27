آرسنال يعلن ضم لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة

أعلن نادي آرسنال، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد قادمًا من صفوف ريال مدريد، ليكون الصفقة الثانية في صفوف "الجانرز".

وكشف الموقع الرسمي لآرسنال، عن ان مارتن أوديجارد سينتقل إلى صفوف "الجانرز" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحاول مسئولو آرسنال حسم صفقة صاحب الـ22 عامًا خلال الفترة الماضية خاصة أن أوديجارد أصبح بعيدًا عن حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

أوديجارد منذ عودته إلى الفريق الملكي بداية من الموسم الحالي بعد فترة إعارة ناجحة مع ريال سوسييداد شارك مع فريق العاصمة في تسع مباريات بجميع المسابقات لم يسجل من خلالها أي هدف أو يصنع هدف.

وأصبح الموهبة النرويجية الصفقة الثانية لآرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع الحارس الدولي الأسترالي ماثيو رايان قادمًا من برايتون على سبيل الإعارة.

ويضم فريق ارسنال اللاعب المصري محمد النني نجم منتخب مصر في صفوفه.