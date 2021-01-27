انتقادات حادة من النواب لوزيرة الثقافة: الشارع ملئ بالتشوهات.. وقوة مصر الناعمة تحتاج إلى إعادة نظر

وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، انتقادات متعددة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، للقصور فى عمل الوزارة لاسيما في الصعيد، فضلا عن غياب خطة متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف الفكرى وعدم تطوير الخطة الخاصة، بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.

النائبة منال هلال عضو مجلس النواب

"الشارع المصرى مليئ بالتشوه البصرى"، هكذا علقت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، منتقدة ما وصل إليه حال الشارع المصري، من وجود تشوهات بصرية من شأنها الإخلال بالذوق العام، متسائلة عن خطة الوزارة للارتقاء بالثقافة البصرية والتمييز بين القبح والجمال ومستوى وآليات التعاون مع وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

كما تسألت البرلمانية، منال هلال، عن خطة وزارة الثقافة لإعادة دور مصر الريادي في قطاع الفن التشكيلي المعاصر.

أحمد حجازى يوجه انتقادات حادة لوزيرة الثقافة

من جانبه وجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، انتقادات لعدم وصول الخدمات الثقافية بشكل كاف للمحافظات المصرية أجمع، والتي لها أهمية شديدة لاسيما في مواجهة التطرف الفكري، مشيراً إلي أن هناك 14 قطاع داخل الوزارة والوحيد، الذى يعمل الخاص بقصور الثقافة، لتترك المحليات تهلو كما تشاء في الشأن الثقافي، بقوله: " افتكروا تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، كان عامل فضيحة".

كما انتقد البرلماني، أحمد حجازى، ما آل إليه وضع المسرح الروماني بمحافظة المنيا، بقوله: "عايزين الوزيرة تروح بنفسها، وهو ملك الوزارة، وتحول إلي مقلب قمامة".

وقال النائب خالد أبو نحول، إنه يشعر وهو يستمع لوزيرة الثقافة أنها تتحدث عن بلد أخري غير مصر، مضيفاً : الوزيرة تحدثت عن فعاليات و أنشطة اشعرتنى أنني في الصعيد في عالم تانى".

وأضاف عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول:" لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام ولا يوجد بهم موظف"، مشيراً إلى أن النواب اصبح لديهم وعى في هذه الجلسة، حيث أن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، و المفروض أن يكون لها دور في بناء وعى المواطن، خاصة فى الصعيد فهناك مشكلات كبيرة وثأر وإرهاب، الصعيد يحتاج لنظرة".

بدوره وجه النائب أحمد حته، عده تساؤلات في مقدمتها ما يتعلق بدور الوزارة في التنمية البشرية للشعب المصري لاسيما بعد ثورتين فضلا عن سؤالها عن الوقت التي نستطيع فيها رؤية أعمال سينمائية ودرامية تم ممارسة عليها الدور الرقابي بما يحافظ علي القيم المصرية، بقوله:" هناك أحد القنوات تعرض مسلسل من كثر العبارات الخارجة فيه مش بقدر اسمعها أنا وأسرتي.. وأين التسويق الجيد للمسلسلات المصرية ونحن هوليود الشرق الأوسط".

كما تسأل البرلماني عن وضع السينمات المصرية مضيفاً:" ولا أجور الفنانين خاربة الدنيا شويه.