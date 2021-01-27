مفاجاة.. رحيل مدرب فريق منافس الأهلي

فجرت صحف ألمانية مفأجاة كبيرة بشأن مستقبل هانز فيليك المدير الفني للعملاق البافاري مع الفريق للموسم المقبل.
وكشفت صحيفة" بيلد" الألمانية ان هذا الموسم قد يكون الأخير للمدرب الألماني مع بايرن ميونخ بعد تولي فيليك الإدارة الفنية خلفا لنيكو كوفاتش في الموسم الماضي بشكل مؤقت، قبل أن تجدد إدارة البايرن الثقة في المدرب الألماني وحقق العديد من الإنجازات والإنتصارات.
وتأتي تلك الأنباء بسبب الخلاف المزعم بين المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش والمدرب الألماني هانز فيليك في العديد من الأمور الخاصة بالفريق وهو ما يدعم فكرة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
من جانبه يحلم هانز فيليك بتولي الإدارة الفنية للمنتخب الألماني لاسيما مع تذبذب المستوي وتراجع النتائج مع المدير الفني الحالي لوف، وهو ما يدعم من إمكانية رحيله عن صفوف المنتخب بعد بطولة يورو 2020 التي ستقام في يونيو القادم 2021 عقب تأجيل البطولة بسبب ظروف كورونا.
وحقق المدرب الألماني 5 بطولات مع العملاق البافاري في فترة توليه المسئولية الفنية، بحصد الثلاثية في الموسم الماضي" دوري أبطال أوربا علي حساب باريس سان جيرمان، الدوري الألماني، كأس ألمانيا" بعد أن حقق ثنائية السوبر الألماني والسوبر الأوربي قبل بداية الموسم الماضي.
ويدخل هانز كاس العالم للأندية بحلم السداسية التاريخية عن طريق تحقيق اللقب، في البطولة التي تقام في قطر مطلع الشهر القادم .
ويلتقى بايرن ميونخ بالفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في المباراة التي تقام علي استاد المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الرابع من فبراير.
في حالة تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي سيواجه في النهائي مباشرة الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية" لم يحدد بعد" و" الفائز بين تايجرز أونال وأولسان هيونداي في مباراة النهائي".
وترددت أنباء عن غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكى عن صفوف بايرن ميونخ في كأس العالم، الإ أن الموقع الرسمي للفريق الألماني لم يعلن غياب اللاعب بشكل رسمي.
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