أخبار مصرية

مفاجاة.. رحيل مدرب فريق منافس الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

فجرت صحف ألمانية مفأجاة كبيرة بشأن مستقبل هانز فيليك المدير الفني للعملاق البافاري مع الفريق للموسم المقبل. 

وكشفت صحيفة" بيلد" الألمانية ان هذا الموسم قد يكون الأخير للمدرب الألماني مع بايرن ميونخ بعد تولي فيليك الإدارة الفنية خلفا لنيكو كوفاتش في الموسم الماضي بشكل مؤقت، قبل أن تجدد إدارة البايرن الثقة في المدرب الألماني وحقق العديد من الإنجازات والإنتصارات. 

وتأتي تلك الأنباء بسبب الخلاف المزعم بين المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش والمدرب الألماني هانز فيليك في العديد من الأمور الخاصة بالفريق وهو ما يدعم فكرة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. 

من جانبه يحلم هانز فيليك بتولي الإدارة الفنية للمنتخب الألماني لاسيما مع تذبذب المستوي وتراجع النتائج مع المدير الفني الحالي لوف، وهو ما يدعم من إمكانية رحيله عن صفوف المنتخب بعد بطولة يورو 2020 التي ستقام في يونيو القادم 2021 عقب تأجيل البطولة بسبب ظروف كورونا. 

وحقق المدرب الألماني 5 بطولات مع العملاق البافاري في فترة توليه المسئولية الفنية، بحصد الثلاثية في الموسم الماضي" دوري أبطال أوربا علي حساب باريس سان جيرمان، الدوري الألماني، كأس ألمانيا" بعد أن حقق ثنائية السوبر الألماني والسوبر الأوربي قبل بداية الموسم الماضي. 

ويدخل هانز كاس العالم للأندية بحلم السداسية  التاريخية عن طريق تحقيق اللقب، في البطولة التي تقام في قطر مطلع الشهر القادم . 

ويلتقى بايرن ميونخ بالفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في المباراة التي تقام علي استاد المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الرابع من فبراير. 

في حالة تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي سيواجه في النهائي مباشرة الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية" لم يحدد بعد" و" الفائز بين تايجرز أونال وأولسان هيونداي في مباراة النهائي". 

وترددت أنباء عن غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكى عن صفوف بايرن ميونخ في كأس العالم، الإ أن الموقع الرسمي للفريق الألماني لم يعلن غياب اللاعب بشكل رسمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجاة.. رحيل مدرب فريق منافس الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا