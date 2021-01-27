مفاجاة.. رحيل مدرب فريق منافس الأهلي

فجرت صحف ألمانية مفأجاة كبيرة بشأن مستقبل هانز فيليك المدير الفني للعملاق البافاري مع الفريق للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة" بيلد" الألمانية ان هذا الموسم قد يكون الأخير للمدرب الألماني مع بايرن ميونخ بعد تولي فيليك الإدارة الفنية خلفا لنيكو كوفاتش في الموسم الماضي بشكل مؤقت، قبل أن تجدد إدارة البايرن الثقة في المدرب الألماني وحقق العديد من الإنجازات والإنتصارات.

وتأتي تلك الأنباء بسبب الخلاف المزعم بين المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش والمدرب الألماني هانز فيليك في العديد من الأمور الخاصة بالفريق وهو ما يدعم فكرة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

من جانبه يحلم هانز فيليك بتولي الإدارة الفنية للمنتخب الألماني لاسيما مع تذبذب المستوي وتراجع النتائج مع المدير الفني الحالي لوف، وهو ما يدعم من إمكانية رحيله عن صفوف المنتخب بعد بطولة يورو 2020 التي ستقام في يونيو القادم 2021 عقب تأجيل البطولة بسبب ظروف كورونا.

وحقق المدرب الألماني 5 بطولات مع العملاق البافاري في فترة توليه المسئولية الفنية، بحصد الثلاثية في الموسم الماضي" دوري أبطال أوربا علي حساب باريس سان جيرمان، الدوري الألماني، كأس ألمانيا" بعد أن حقق ثنائية السوبر الألماني والسوبر الأوربي قبل بداية الموسم الماضي.

ويدخل هانز كاس العالم للأندية بحلم السداسية التاريخية عن طريق تحقيق اللقب، في البطولة التي تقام في قطر مطلع الشهر القادم .

ويلتقى بايرن ميونخ بالفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في المباراة التي تقام علي استاد المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الرابع من فبراير.

في حالة تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي سيواجه في النهائي مباشرة الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية" لم يحدد بعد" و" الفائز بين تايجرز أونال وأولسان هيونداي في مباراة النهائي".

وترددت أنباء عن غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكى عن صفوف بايرن ميونخ في كأس العالم، الإ أن الموقع الرسمي للفريق الألماني لم يعلن غياب اللاعب بشكل رسمي.