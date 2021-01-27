طارق السيد لـ دوت الخليج: "ميدو ممكن يبقى خليفة هاني أبو ريدة بشرط"

"عصفورة" كما ينعته محبينه وزملاؤه فى الملعب ورفقاء رحلة كفاحه فى الملاعب، من أذكى المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، لعب مع منتخب عدداً من المباريات الدولية وشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2002، وكان أبرز اللاعبين فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد في جيله.
طارق السيد ضيفًا علي دوت الخليج في ندوة للحديث عن العديد من القضايا الساخنة في الوسط الرياضي وآخر مستجدات النادي الزمالك وغيرها خلال هذه السطور.
قال طارق السيد أن حازم إمام ومحمد فضل وحسام غالي وميدو من انسب الشخصيات لخلافة هاني ابوريدة ف الاتحاد الدولي والافريقي
وأضاف:"ميدو قدم مشوار كيير ومؤهل انه يكون في منصب كبير في الفيفا بس محتاج يكون عنده ثبات انفعالي"
وقال السعيد :" أنا سعيد أني مصري لأن ، مصر تثبت كل يوم للعالم أنها دولة كبيرة، وقادرة علي استضاقة وتنظيم اي حدث في اي وقت، وهذا بفضل رجال الدولة.
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