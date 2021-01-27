طارق السيد لـ دوت الخليج: "ميدو ممكن يبقى خليفة هاني أبو ريدة بشرط"

طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، واحد من أفضل الظهراء فى تاريخ الكرة المصرية، له نجاحات بالقميص الأبيض سيشهد لها التاريخ وسيبقى أحد المؤثرين والمطورين في مركزه عبر عقود من الزمن.

"عصفورة" كما ينعته محبينه وزملاؤه فى الملعب ورفقاء رحلة كفاحه فى الملاعب، من أذكى المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، لعب مع منتخب عدداً من المباريات الدولية وشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2002، وكان أبرز اللاعبين فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد في جيله.

طارق السيد ضيفًا علي دوت الخليج في ندوة للحديث عن العديد من القضايا الساخنة في الوسط الرياضي وآخر مستجدات النادي الزمالك وغيرها خلال هذه السطور.