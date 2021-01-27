إيهاب منصور يسأل وزيرة الثقافة: ما خطتكم لإحياء التراث وتعويض الناشرين

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عدة تساؤلات لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول خطة تعويضات الناشرين المتضررين من إلغاء المعارض، مشيراً إلى أن حجم العمل فى حدود ٣ مليار جنيه، وتضرر منها أكثر من ١٥٠٠ دار نشر.

إيهاب منصور يتسائل عن خطة الوزارة لإحياء التراث

كما تساءل النائب إيهاب منصور، عن خطة الوزارة، لإحياء التراث، ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر:" مرور ١١٠ عام على مولد صاحب جائزة نوبل الأديب العالمى نجيب محفوظ ؟



وأشار عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إلى أن المركز القومى للترجمة يحتاج لمراجعة ما يقوم به من أعمال فى ظل ميزانية مقدرة بحوالى ٣٠٠ مليون جنيه، متابعاً "نحتاج إلى إعادة نظر فى دور الوزارة فى دعم مصر على المستوى الإفريقى".

وتساءل عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، عن أسباب غلق بعض المنشأت الثقافية أو عدم استغلالها فى العمرانية و ٦ اكتوبر، مشيراً إلى وجود مكان مخصص لإنشاء مكتبة بالعمرانية.

هذا ويستقبل مجلس النواب، عددًا من الوزراء، لعرض مجهودات الحكومة خلال الفترة الماضية.