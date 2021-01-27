اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك. اقرأ ايضا: طارق السيد لـ دوت الخليج: القيادة الساسية تهتم بالشباب.. والدليل حازم وغالي ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري. قائمة مصر المقاصة لمباراة الزمالك في الدوري محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي. اقرأ ايضا: طارق السيد لـ دوت الخليج: "ميدو ممكن يبقى خليفة هاني أبو ريدة بشرط" فيما يغيب اللاعب باولن فوافي لإصابته بشد في العضلة الخلفية. ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب فوافي.. المقاصة يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.