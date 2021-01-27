طارق السيد لـ دوت الخليج: الزمالك كان يُدار بالجمعيات وقت رئاسة مرتضى منصور

طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، واحد من أفضل الظهراء فى تاريخ الكرة المصرية، له نجاحات بالقميص الأبيض سيشهد لها التاريخ وسيبقى أحد المؤثرين والمطورين في مركزه عبر عقود من الزمن.
"عصفورة" كما ينعته محبينه وزملاؤه فى الملعب ورفقاء رحلة كفاحه فى الملاعب، من أذكى المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، لعب مع منتخب عدداً من المباريات الدولية وشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2002، وكان أبرز اللاعبين فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد في جيله.
طارق السيد ضيفًا علي دوت الخليج في ندوة للحديث عن العديد من القضايا الساخنة في الوسط الرياضي وآخر مستجدات النادي الزمالك وغيرها خلال هذه السطور.
علق طارق السيد نجم نادي الزمالك، على أزمة مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض السابق، مؤكدًا أن السبب في الشخصيات التي كانت حوله.
وتابع السيد:" هناك 13 شخصية فقط خلف مرتضى منصور أثناء تواجده على مقعد نادي الزمالك، كانو يديرون بنظام الجامعية ويرفضون أي شخصيات جديدة، لذلك رفضت العمل في الزمالك وقت أن رشحني مرتضى لمنصب فني.
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