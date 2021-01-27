الجمعة.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتى شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، اعتبارا من الساعة الـ10 مساء بعد غدٍ الجمعة 29 يناير 2021، وحتى الساعة الـ8 صباح اليوم التالى السبت 30 يناير 2021، نظرا لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1.800 مم.







وأهابت الشركة فى بيانها، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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