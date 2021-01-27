الإخوان يشوهون الدولة ورموزها.. وعائلة إبراهيم سالم محمدين ترد

جدة - نرمين السيد - آخر مسلسل لتشويه الدولة المصرية ورموزها، كان بطله الإخوانى محمد الجوادى، الذى قارن بين ما أنجزه الدكتور المهندس إبراهيم سالم محمدين، فى مجال صناعة الحديد والصلب، وما أنجزته تركيا فى ذلك الوقت.. إذ وصف إنجاز حكومة كمال الجنزورى التى شغل فيها محمدين منصبه رئيسا لشركة الدخيلة، بالمترهل.

فى هذا الشأن، ردت عائلة إبراهيم سالم محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة حديد وصلب الدخلية، قائلة: "لا يشرفنا أن يكتب محمد الجوادى عن كبيرنا".

وجاء نص الرد: "منذ عدة أيام فؤجت أسرة الراحل إبراهيم سالم محمدين، برسائل ومكالمات هاتفية تأتى إليهم تخبرهم أن المدعو محمد الجوادى كتب مقالاً نشر فى موقع الجزيرة، وصفحة المدعو الجوادى على فيسبوك عن رائد عائلتهم يمدحه فيه، ويثنى عليه دون مناسبة تذكر أو سابق معرفة بين فقيدهم الراحل وبين المدعو".

وتابع الرد: "المدعو هارب خارج البلاد، ويدعم التنظيم الارهابى، ودائم على مهاجمة الدولة المصرية، وينفذ مخططات التنظيم الإرهابى لإفشال الدولة، ما أزعج عائلة محمدين وجعلهم لا يولون أى اهتمام لما كتبه الجوادى ويرفضون المديح والثناء لأن التنظيمات الإرهابية دائمًا تصطاد فى الماء العكر.

وأكدت عائلة محمدين احترامها للدولة المصرية، وأن رئيس الجمهورية أوفد مندوبًا للعزاء فى فقيدهم، وأكد المندوب أن الرئيس يقدر تاريخ الراحل، بجانب أن الصحف القومية والخاصة وكبار الكتاب المصريين الوطنيين الشرفاء، مثل الكاتب والإعلامى الدكتور محمد الباز، والكاتب الكبير أحمد رفعت، والكاتب الكبير ماجد حبته، ذكروا محاسن ومآثر الفقيد، وكتبوا عنه بضمير دون أى أغراض.

واختتمت العائلة بيانها قائلة إن: "كلام الجوادى، ومقاله لا يضيف أى رصيد لكبير عائلتهم".