المؤتمر : مصر ترفض مشروعات الهيمنة التركية والإيرانية فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الدولة المصرية شهدت حالة من العودة إلى محيطها العربى والإقليمى بعد انحسارها الشديد عامى 2011 و2012، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تعد استيعابًا كليًا للمتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة وتطوير الأداء، لمواكبة التحديات التى تشهدها الدولة المصرية.





وأضاف مقلد، فى كلمته خلال مناقشة وزير الخارجية سامح شكرى بالجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن مواقف مصر تم بناؤها وفقًا لأصالتها وعراقتها فى دعم الدول الوطنية فى مواجهة المليشيات العسكرية وجماعات الجريمة المنظمة وغيرها، علاوة على إنخراطها فى البحث عن تسويات فى كل المناطق والدول المحيطة والتى تمثل وططنا العربى، كما كانت القضية الفلسطينة حاضرة من منطلق الأمنى القومى المصرى والعربى. وتابع: "نرفض مشروعات الهيمنة فى المنطقة سواء من تركيا أو إيران حاضرة وبشدة فى كل الأبعاد، كما شهدت السياسة الخارجية المصرية تحديات وجودية فرضت نفسها عام 2011 وما تلاها، استطعنا أن نواجه جزء كبير عام 2013، لكن ما زالت التحديات شديدة". وتسائل: "ما هى منهجية وزارة الخارجية فى سياستها حول عدد من التحديات، على رأسها تهديد الأمن القومى فى ليبيا، والتحدى لمشروع الهيمنة الإيرانى فى العراق وسوريا واليمن، تلك التحديات المستدامة التى تفرضها إسرائيل بمشروعها".

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