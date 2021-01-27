العربية للتصنيع تبحث مع سكودا العالمية توطين صناعة السيارات

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة فى مصر، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.





جاء هذا خلال مباحثات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، والرئيس الإقليمى لشركة سكودا العالمية.

تناولت المباحثات عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعزيز الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التى تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، كما تم بحث تبادل الخبرات مع شركة سكودا العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، مع عرض التجارب الدولية المختلفة فى هذا السياق للاستفادة منها، فضلاً عن استعراض المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية، خصوصًا فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.

من جانبه، شدد التراس على أهمية الإسراع فى الخطوات التنفيذية للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى العاملة بالطاقة النظيفة، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المناخ فى مصر جاذب لكل الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأوضح أن الهيئة تضع كل إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة فى هذه الصناعة التى تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

من جانبه، أكد الرئيس الإقليمى لشركة سكودا العالمية أن السوق المصرية كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدًا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضاف أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع لتبادل الخبرات والتعاون فى مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة.