صور.. سامح شكرى يبحث جهود الاتحاد الأوروبى لدعم السلام فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أطلع تريستل على الجهود الحثيثة التى تبذلها القاهرة، سواء على ضوء الاتصالات المصرية المتوالية مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، أو فى سياق الأُطر الدولية المختلفة، وآخرها اجتماع القاهرة الرباعى بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، من أجل تحريك جهود السلام وخلق بيئة مواتية تدفع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للانخراط فى مسارٍ تفاوضى جادٍّ وبنّاء، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الوزير شكرى خلال اللقاء كذلك إلى الجهود المصرية فى إطار المصالحة الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذا المُناخ الإيجابى إلى واقع عملى على الأرض.

كما أعرب وزير الخارجية للمسئولة الأوروبية عن ثقته فى استمرار الدعم الأوروبى للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة، وبما فى ذلك فى إطار وكالة الأونروا.

من جانبها، أطلعت ممثلة الاتحاد الأوروبى، الوزير شكرى على نتائج اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وعرضت الرؤية الأوروبية لإحياء المفاوضات بين الجانبين.

كما أشادت فى هذا الإطار بدور مصر الداعم لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ومستوى التنسيق القائم مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن، معربةً عن تطلعها لاستمرار وتيرة التشاور والتعاون مستقبلًا.