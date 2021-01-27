برلمانى ينتقد وزارة الثقافة: دورها منحصر فى القاهرة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.
وتابع قرقر قائلاً: "للأسف نحن فى عد تنازلى فى مستوى الثقافة والتوعية، هناك تراجع واضح، ولابد من الإعتراف به أولا حتى يتم علاجه"، مضيفًا أن: "قصور الثقافة أصبحت مهجورة.. وأغلبها فى حالة يرثى لها.. والتى كانت تقوم بدور رائد فى الماضى خصوصًا فى مجال المسرح واكتشاف وتنمية المواهب، يكفى ان عدد كبير من الفنانين والمبدعين الكبار تم اكتشاف مواهبهم فى قصور الثقافة".
واستشهد بقصر ثقافة مدينة بلقاس بالدقهلية، إذ أشار إلى أنه رغم تخصيص قطعة أرض مساحتها 1200 متر تطويره، لم يدرج فى خطة الوزارة، مضيفًا: "يواجه شبابنا وأطفالنا حاليًا تهديدات شديدة عبر الفضاء الاليكترونى والقنوات الفضائية، لطمس الهوية الثقافية المصرية".
وتسائل: "هل تمكنا بناء سياج ثقافى لحماية هؤلاء الشباب وزرع الانتماء الوطنى لديهم وحمايتهم من الفكر المتطرف أو الفكر الغربى؟" مشيرًا إلى أن ذلك يعد قضية امن قومى.
وطالب أن يكون هناك منافذ قوية للوزارة عبر القنوات الفضائية والبرامج التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى، للتواصل مع الشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المسابقات الثقافية والفنية ودعمها بموارد مالية لتشجيع وجذب الشباب، وأيضًا ضرورة الوصول إلى كل الفئات بالقرى والمراكز وتنظيم معارض للكتاب بها وتوزيع الكتب مجانا لبناء أجيال مثقفة.
وانتقد النائب تراجع دور وزارة الثقافة، متسائلا عن مدى تفعيل المادتين 47 و48 من الدستور، اللتان تلزمان الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية وان الثقافة حق لكل مواطن، كما تساءل عن مدى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن بناء المواطن وعلاج الآثار المترتبة على الفكر المتطرف.
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