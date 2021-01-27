القلب للقلب.. الكرنك بمصر للطيران يطرح برامج مخفضة بمناسبة عيد الحب

تواصل مصر للطيران مبادراتها وعروضها الترويجية لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا ، وتحت شعار " من القلب للقلب " وبمناسبة عيد الحب في 14 فبراير القادم. أعلن قطاع السياحة (الكرنك ) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن طرح برامج سياحية متميزة علي أسعار الإقامة في عدد من الفنادق الفاخرة بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة مستوي أربعة وخمسة نجوم شاملة الوجبات وتذاكر الطيران أو بدون تذاكر طيران تبدأ من 1100 جنيه للفرد في الفترة من 13 الي 15 فبراير القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الحب وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران في مبادرة شتي في مصر وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

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