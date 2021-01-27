مصر تنتج 15 ألف طن من عسل النحل سنويا

قال المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ، إننا لدينا اكتفاء ذاتى من عسل النحل ونصدر مايفيض عن احتياجاتنا ، موضحا أن مصر تنتج مايقارب من 15 ألف طن من العسل كل عام ويتم تصدير من 2500 ل 3000 طن سنويا .



وأشار "البحيرى" خلال تصريحات ل "دوت الخليج" ، إلي أننا نمتلك 2 مليون خلية نحل موزعة على محافظات مصر ، مضيفا أن مصر تصدر مليون و200 ألف طرد من النحل سنويا .



ونوه "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن هناك مناطق مشهورة بمصر تعتبر تجمع للممارسة مهنة تربية النحل فى الغربية ، والدقهلية ، والمنصورة ، والشرقية.



وأردف أن مصر بالنسبة لصناعة النحل يتم تقسيمها شمالا وجنوبا ، حيث يتم إنتاج عسل السدر الجبلى ، والبردقوش، والنباتات الطبية فى الشمال ، وكذلك زهرة البرسيم والموالح فى الجنوب .

وصرح بأن وزارة الزراعة أعلنت أن مشروع تربية نحل العسل من المشروعات الواعدة في مصر نظرا للتنوع المناخي الذي تمتاز به مصر، فضلا عن التنوع النباتي وذلك يؤهلنا لانتاج العسل طوال العام، كما أن الدولة من خلال وزارة الزراعة تحث الشباب على الإقبال على مهنة تربية نحل العسل بالتعاون مع النحالين العرب وفتح أبواب تصديرية جديدة على مستوى دول العالم.

