كلية اللاهوت الأسقفية تعلن نظام الدراسة خلال "التيرم الثاني" بفرعي القاهرة والإسكندرية

انتهت كلية اللاهوت الأسقفية من الفصل الدراسى الأول عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم ونظام المحاضرات المسجلة نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على صحة الطلبة أثناء الدراسة.

وقال المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى تصريح له - إن الفصل الدراسى الثانى للكلية سيكون بالحضور وليس عبر الإنترنت مع التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى واختيار قاعات كبيرة لتسع الفصول ذات العدد الكبير من الدارسين.

وأضاف المطران سامى أن الفصل الدراسى الثانى سيبدأ بفرع الكلية بالإسكندرية في أوائل فبراير المقبل بينما تبدأ الدراسة في فرع القاهرة قبل منتصف شهر فبراير، ويتضمن الفصل الدراسى الثانى مواد مثل اللاهوت النظامى، اللاهوت الكتابى، اللاهوت الرعوى وعلم الكنيسة.

وتابع قائلا، إن الإدارة قررت فتح مكتبة الكلية في فرعي القاهرة والإسكندرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلبة بارتداء الكمامة طوال التواجد فى المكتبة أثناء استعارة الكتب مع عدم السماح للطلبة بالجلوس أو المذاكرة في المكتبة.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005،

وبلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، اما درجة الدبلوم يتم الدراسة بها لمدة عامين، فيما يتم منح درجة البكالوريوس للدارسين بعد 4 سنوات دراسية في فروع الكلية بالقاهرة والإسكندرية والمنيا.

من ناحية أخرى، أعلن دير القديس الأنبا توماس السائح بتذكار نياحة الراهب القمص آبرام الأنبا توماس "الصموئيلي" يوم الأحد المقبل 31 يناير الجاري.

وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا توماس برئاسة نيافة الأنبا ساويرس أن المشاركة في الاحتفال ستكون قاصرة على الآباء رهبان مجمع الدير فقط، نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرققسية قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ناقش مع نيافة الأنبا إسطفانوس مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالخدمة داخل الإيبارشية.