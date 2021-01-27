خالد صقر رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2021 بندب الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا. جدير بالذكر أن الدكتور خالد صقر كان يشغل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي.

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