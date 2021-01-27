نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط كمية من الدواجن الفاسدة بحي الخليفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت إدارة البيئة بحي الخليفة، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، من ضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بمنطقة التونسي.

وأوضح مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تم ذبح الدواجن في مجازر غير مرخصة، وبدون إشراف طبي، لافتًا إلى وجود لزوجة بها ومتغيرة عن المواصفات الطبيعة فضلًا عن لونها الأزرق في بعض أجزاء منها.

وأضاف المصدر بأنه تم التحفظ على المضبوطات في المخازن المخصصة لحي الخليفة لإعدامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.