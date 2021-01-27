نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقادات متعددة من أعضاء مجلس النواب لوزيرة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، انتقادات موجهه إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعقيبا عن بيانها حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن دور الوزارة غائب عن الشأن الخارجي والداخلي، وأوضحوا أنها غير قادرة على الوصول بأنشطة الوزارة إلى الريف، كما تراجعت السينما والمتاحف المصرية.

من جانبه قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب: للأسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشأن الخارجي ولاسيما على المستوى الأفريقي، متابعا: وأيضا دور السينما تراجع، كما أن المهرجانات السينمائية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة لا يوجد أي صدى لها، مردفا: أين نحن من المهرجانات الدولية مثل كان ؟

وتابع: السيرك القومي للأسف لا نهتم به وهو يعد ثروة قومية، لاسيما وأن لدينا مواهب كبيرة به، وأضاف: المتاحف الفنية تراجع دورها خلال الفترة الأخيرة.

فيما قال النائب محمد أبو هميلة: العقل الذي لا يشغل نفسه بالفكر والثقافة يكون فرصة لملئه بالفكر المتطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الوزارة لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل خاصة في الريف.

وتساءل النائب أحمد حمدي خطاب، عن دور الوزارة في مواجهة انتشار ظواهر مثل الإلحاد والشذوذ والمخدرات والانتحار، موضحا أن الثقافة والفكر يكون بمثابة طوق نجاة من تلك الظواهر الغريبة علينا، على حد قوله، مطالبا بتنظيم مسابقات في الشعر والنشر والقصة وإعادة دور المكتبة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.