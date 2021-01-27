نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تشمل الملايين".. 6 تحركات مبشرة من الحكومة للمصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن عدة رسائل مبشرة بشأن أطلق مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل رئيس الوزراء:

تغيير وجه الريف المصري:

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مشروع تطوير القرى المصرية سيسهم فى تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير.

مستوي معيشة نحو 58 مليون مصري

اكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير القري المصرية يساعد علي تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

حجم الإنفاق 500 مليار جنيه:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هذا المشروع بغلت حجم الإنفاق عليه 500 مليار جنيه.

مصر تشهد نقله نوعية:

وقال رئيس الوزراء إن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكدًا في هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية.

نحو 60% من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي:

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي الي أن نحو 60% من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي تبذل الدولة كافة جهودها لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

مشروع قومي:

اعلن الدكتور مصطفي مدبولي عن الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قوميًا، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.