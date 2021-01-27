برلمانية لوزيرة الثقافة: أغلب قصور الثقافة عباره عن مصاطب

جدة - نرمين السيد - وقالت: "مسرح قصور الثقافة هو المتنفس الفنى الوحيد بعيدًا عن أضواء القاهرة"، متساءلة: "هل يُعقل أن تكون موازنة مسرحية بقصر ثقافة هى فقط 40 ألف جنيه، تخصص للديكور منها 4 آلاف، وتخصم منها 700 جنيه ضرائب ودمغات"، وعلاوة على الإضاءة والفراشة والإكسوارات، وأجر المدرب، ومكافأت المخرج والممثلين ومصمم الديكور، ومساعد المخرج، وهل من الطبيعى أن يتقاضى ممثل فرق الهواة مكافاة 150 جنيهًا طوال مدة البروفات والعرض".

وتساءلت النائبة: "لماذا لا تكون مسارح قصور الثقافة شهرية بدلاً من عرض واحد سنوى، وهل يعقل أن تخصص للفنون التشكيلية فى قصر الثقافة فى السنة 10 آلاف جنيه وغالبية قصور الثقافة لا توجد بها، متابعه.. تصورى أن نادى الموهوبين تخصص له فى السنة 1000 جنيه فقط".

وتابعت: "وزارة الثقافة أصبحت طارده للعمالة وعدد العاملين بالمواقع الثقافية خصوصًا بالمدن والقرى البعيدة غير كافى، وبعض قصور الثقافة تم بناؤها منذ 10 سنوات ولا تعمل لعدم وجود عمالة كقصر ثقافة الشامية بمركز ساحل سليم بأسيوط، كما أن مركزًا كبيرًا كمركز البدارى بأسيوط لا يوجد له قصر ثقافة ولا فرقة مسرحية".

وأضافت أن أغلب قصور الثقافة فى المراكز والمدن لا يوجد بها مسرح، وإن وجد فهو عباره عن "مصطبه"، قائلة: "ياريت الاهتمام ببناء مسارح فى هذه المراكز والمدن، وياريت كمان يتم توفير بعض أجهزة الإضاءة الخاصة بالمسرح وبعض أجهزة الصوت لهذه المسارح، حتى تصل الخدمة الثقافية بصورة أفضل.