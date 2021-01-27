برلمانى يسأل وزيرة الثقافة: ما خطة الوزارة لإحياء التراث؟

جدة - نرمين السيد - وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عدة تساؤلات لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول خطة تعويضات الناشرين المتضررين من إلغاء المعارض، مشيراً إلى أن حجم العمل فى حدود 3 مليارات جنيه وتضرر منها أكثر من 1.500 دار نشر.





كما تساءل النائب عن خطة الوزارة، لإحياء التراث، ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر: مرور 110 أعوام على مولد صاحب جائزة نوبل الأديب العالمى نجيب محفوظ؟ وأشار عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى أن المركز القومى للترجمة يحتاج لمراجعة ما يقوم به من أعمال فى ظل ميزانية مقدرة بحوالى 300 مليون جنيه، متابعاً: "نحتاج إلى إعادة نظر فى دور الوزارة فى دعم مصر على المستوى الإفريقى". كما استفهم حول أسباب غلق بعض المنشأت الثقافية أو عدم استغلالها فى العمرانية و 6 أكتوبر، مشيراً إلى وجود مكان مخصص لإنشاء مكتبة بالعمرانية.

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