وزيرة البيئة: نعمل من أجل الوفاء بالقسم الذى تعاهدنا عليه جميعا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة البيئة، فى كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه والصرف الصناعى بنهر النيل والبحيرات، والتى بلغت 22 محطة، منها 18 محطة على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان، بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدورى لنوعية المياة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، وكذلك بالبحيرات، بنسبة 100% من المستهدف.

وأضافت أنه تنفيذًا للتكليف الرئاسى بإعادة تأهيل البحيرات، فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طنًا فى كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى اللازمة لـ 3 منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، وشركة قهـا للأغذية المحفوظـة، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج)، بمحافظات الشرقية، والدقهلية.

وأكدت أنه تمت ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالى 12 موقع لـ 9 شركات)، إذ تم الانتهاء من تنفيذ خطتى الإصحاح البيئى لشركتين ووقف الصرف نهائيًا على البيئة البحرية، وجار تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لـ 7 شركات أخرى، والتى ستنتهى بنهاية عام 2021.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة شنت 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالى عدد 247 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 256 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى تمت مراقبتها جميعًا من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت فى الاستجابة والتصدى لـ 93 بلاغًا عن حوادث التلوث البحرى، من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.