وقال أبو الحمد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء: "مدير أحد المستشفيات بالأقصر وقف ليعالج المرضى وهو مصاب بكورونا"، الأمر الذى طالب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب بحذفه من مضبطة الجلسة، ليرسل البرلمانى إيضاحا بأنه لم يقصد ذلك، إنما ما كان يقصده أن مدير المستشفى أصيب خلال تأديته مهام وظيفته فى علاج المصابين بكورونا".
وقرر رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، حذف عبارة "الدكتور اللى بيعالج المرضى وهو عنده كورونا" من مضبطة الجلسة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يحذف عبارة مسيئة للأطباء من مضبطة الجلسة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.