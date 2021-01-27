البرلمان يحذف عبارة مسيئة للأطباء من مضبطة الجلسة العامة

جدة - نرمين السيد - طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بتكريم الأطباء لاسيما بمحافظته الأقصر الذين بذلوا الجهد فى معالجة المصابين من فيروس كورونا انطلاقا من حسهم الوطنى، مثل الصعايدة التى وقفوا كجنود صامدة وكان لهم دورا كأبناء للوطن فى اقتحام خط بارليف، فعلق رئيس المجلس قائلاً: "الصعايدة وأهل بحرى وكل أبناء مصر"، الأمر الذى أكد عليه البرلمانى.





وقال أبو الحمد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء: "مدير أحد المستشفيات بالأقصر وقف ليعالج المرضى وهو مصاب بكورونا"، الأمر الذى طالب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب بحذفه من مضبطة الجلسة، ليرسل البرلمانى إيضاحا بأنه لم يقصد ذلك، إنما ما كان يقصده أن مدير المستشفى أصيب خلال تأديته مهام وظيفته فى علاج المصابين بكورونا". وقرر رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، حذف عبارة "الدكتور اللى بيعالج المرضى وهو عنده كورونا" من مضبطة الجلسة العامة.

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