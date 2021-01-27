أمطار واضطراب فى الملاحة.. خريطة الطقس من 28 يناير إلى 2 فبراير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى:

الخميس 28 يناير

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة

أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم، مطروح، الإسكندرية" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة " 40 % تقريبا" على مناطق من شمال والوجه البحرى "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية" على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط "ارتفاع الموج 2-5-3 متر".

الجمعة 29 يناير

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومن القناة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط "ارتفاع الموج 2-3 متر".

السبت 30 يناير

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

من الأحد 31 يناير إلى الثلاثاء 2 فبراير

استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.



واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.