ياسمين فؤاد: عام 2020 شهد تقدما لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم عن سعادتها بالوقوف فى قاعة مجلس النواب العريقة وأمام الجمع البرلمانى المتميز والذى جاء نتاجا لانتخابات حرة جسدت إرادة الشعب فى اختيار ممثليه فى مجلس النواب استكمالًا لمنظومة البرلمان المصرى بغرفتيه وإعمالًا للاستحقاق الدستورى ووفاءً بالعهد الذى قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى يتحول الحلم فى استكمال المسار الديمقراطى إلى حقيقة على أرض الواقع على النحو الذى يحقق آمال الشعب وطموحاته فى التنمية والتقدم.





وأضافت ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتباط العضوى والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذى تعاهدنا عليه جميعا باحترام الدستور والقانون وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى افتتاحية كلمتها التى قدمت من خلالها عرضا للجهود التى نفذتها الوزارة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصرى هذا العام شهد تقدمًا لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه إذ استهدفت الحكومة فى برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض فى أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وتجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أى حوالى 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وقد تحقق ذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التى استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا فى تنفيذ ذلك.

وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف فى برنامج الحكومة ووصلنا إلى 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 محطات مستهدفة تغطى 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط 352 مدخنة فى 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.

وتابعت وزيرة البيئة أن الحكومة استهدفت فى برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة 36 محطة، وتم تنفيذ 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية فى 10 محافظات هى "القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة"، وبقية المحافظات هى المستهدفة فى الفترة المقبلة.

وأشارت فؤاد أن الوزارة نفذت فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألف مركبة على الطرق، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل جماعى حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهى تجربة تستخدم فى عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء 6 محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة و يدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.