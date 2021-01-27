ياسمين فؤاد: عام 2020 شهد تقدما لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات

وأضافت ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتباط العضوى والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذى تعاهدنا عليه جميعا باحترام الدستور والقانون وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى افتتاحية كلمتها التى قدمت من خلالها عرضا للجهود التى نفذتها الوزارة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصرى هذا العام شهد تقدمًا لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه إذ استهدفت الحكومة فى برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض فى أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وتجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أى حوالى 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وقد تحقق ذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التى استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا فى تنفيذ ذلك.
وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف فى برنامج الحكومة ووصلنا إلى 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 محطات مستهدفة تغطى 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط 352 مدخنة فى 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.
وتابعت وزيرة البيئة أن الحكومة استهدفت فى برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة 36 محطة، وتم تنفيذ 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية فى 10 محافظات هى "القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة"، وبقية المحافظات هى المستهدفة فى الفترة المقبلة.
وأشارت فؤاد أن الوزارة نفذت فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألف مركبة على الطرق، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل جماعى حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهى تجربة تستخدم فى عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء 6 محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة و يدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين فؤاد: عام 2020 شهد تقدما لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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