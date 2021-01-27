جامعة الإسكندرية تخصص جائزة للابتكار فى مجال التصنيع الغذائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تخصيص جائزة للابتكار، لأول مرة فى مجال التصنيع الغذائى ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمى فى مجال جودة وسلامة الغذاء.





وأشارت الدكتورة تيسير محمود أبو بكر، أستاذة تكنولوجيا التصنيع الغذائى بجامعة الإسكندرية ورئيسة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إلى أن جائزة الابتكار تشترط أن تكون الفكرة تم نشرها ببحث علمى فى إحدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو تم تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها كما يشترط الحصول على براءة اختراع للفكرة لإثبات مدى جديتها.

وقالت إن هذه الجائزة الجديدة تأتى فى إطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية والشركة الراعية على تشجيع الباحثين المصريين على الابتكار وتطوير المنتج الغذائى النهائى بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعى وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة، بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تأتى ضمن أكثر من 3 جوائز أخرى تقدمها دريم مشرق للأغذية لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه منشورة عام 2020 وكذلك أفضل ورقة بحثية فى مصر فى مجال جودة وسلامة الغذاء للعام الثالث على التوالى.

ومن المقرر أن تقام احتفالية كبرى سنويًا بجامعة الإسكندرية لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة أساتذة جامعة الإسكندرية والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.