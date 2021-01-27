مستشار وزير الري السابق: المزارعون يفضلون الأرز لأن المحاصيل البديلة تخسر

قال ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الرى السابق، إن المزارعين يفضلون زراعة الأرز لأن المحاصيل البديلة تسبب خسائر كبيرة وهى القطن والذرة، فالقطن يظل فى الأرض ٩ أشهر ولا يستطيع المزارعون بيعه، وكذلك الذرة تسبب خسائر فادحة.

وأضاف "القوصى" لـ "دوت الخليج": "لا بد من فتح الأفق لبدائل زراعة الأرز، وأهمها الخضراوات الصيفية والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والتى لا تتم زراعتها بسبب اعتمادها بشكل كبير على التصدير".

وأشار مستشار وزير الرى السابق إلى ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة للتسويق وسياسة للتصدير حتى تنتهى أزمة مزارعى الأرز، لأننا لن نستطيع زراعة الأراضي كلها بالأرز لأنه يحتاج كثيرا من المياه.

ونوه إلى أن الوزارة قامت بمنع زراعة الأرز فى بعض المناطق حفاظا على المياه ولتوفير مخزون يكفى احتياجاتنا حين تصاعدت أزمة سد النهضة الإثيوبى، والوزارة تمكنت من إدارة أزمة المياه بأفضل طريقة.